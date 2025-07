jennifer lopez a lucca attivati parcheggi straordinari

Se sei tra i fan pronti a vivere l’incanto di Jennifer Lopez a Lucca, preparati a un’esperienza indimenticabile! Per garantire a tutti un evento senza stress, sono stati attivati parcheggi straordinari e riservati nelle vicinanze dell’area concerto, per facilitare l’arrivo e il deflusso dei visitatori. I posti auto riservati saranno...

Lucca, 1 luglio 2025 - In vista dell’attesissimo concerto di Jennifer Lopez, in programma domenica 21 luglio sotto le Mura di Lucca, nell’ambito del Summer Festival 2025, la città si prepara ad accogliere migliaia di spettatori con un piano straordinario per la viabilità e la sosta. Attivati parcheggi speciali in prossimità dell’area concerto, con l’obiettivo di agevolare l’arrivo e il deflusso del pubblico. I posti auto riservati saranno accessibili solo su prenotazione e acquistabili esclusivamente online, attraverso il portale ufficiale www.luccaplus.it oppure su eventi.parcheggilucca.it. Nessuna vendita in loco il giorno dell’evento: gli organizzatori raccomandano di prenotare il prima possibile, sia per garantirsi un posto nelle aree più vicine al palco, sia per evitare disagi legati all’afflusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it