Zazzaroni | Calhanoglu? Ma Lautaro Martinez taci! Inter tutto anomalo

L’intera tifoseria nerazzurra è sotto schiuma a causa delle ultime novità su Calhanoglu e Lautaro Martinez. Ivan Zazzaroni, noto opinionista, ha puntato il dito contro le dichiarazioni di Lautaro e Beppe Marotta, definendo la situazione come anomala e sbagliata. In un clima già infuocato, si intensifica il dibattito sulla reale condizione dell’Inter e sull’interpretazione delle parole dei protagonisti. La questione resta aperta e al centro del confronto calcistico...

Zazzaroni ha fatto un suo intervento sulla questione Calhanoglu-Inter. Il giornalista boccia le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta. Queste le sue parole. SITUAZIONE ANOMALA E SBAGLIATA – Su Radio 24, durante il format Tutti Convocati, ha parlato in collegamento il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Il tema più caldo, più che l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per opera del Fluminense, è lo scoppio del caso Hakan Calhanoglu. Ecco come ha raccontato tutto Zazzaroni: « Come si fa a dire una roba del genere?! Tutto sbagliato, questa m*** di torneo, dove c’è un allenatore appena arrivato che deve gestire i problemi di quello che è andato via. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zazzaroni: «Calhanoglu? Ma Lautaro Martinez taci! Inter, tutto anomalo»

