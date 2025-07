Processo a Grillo Jr la richiesta del pm a 9 anni e le parole di Aula di Bongiorno | Gli atti fanno venire i brividi consenso vale zero

Il processo a Ciro Grillo si apre con una richiesta di 9 anni di carcere e parole dure di Giulia Bongiorno, difensore della presunta vittima. Dopo sette ore di requisitoria, l’accusa si appella a prove e testimonianze che fanno venire i brividi. La vicenda, ancora in attesa di giudizio, solleva questioni fondamentali sulla giustizia e il consenso. Ma cosa ci rivela realmente questa intricata vicenda?

Processo a Ciro Grillo, la richiesta di 9 anni di carcere e le parole di Giulia Bongiorno, avvocata della presunta vittima. Sette ore di requisitoria, poi la richiesta di pena: 9 anni di carcere per l'accusa di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Termina così il lungo discorso in Aula nella seconda giornata dell'udienza del processo che vede imputati Ciro Grillo e i tre amici, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta, che nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 avrebbero approfittato della giovane nella villetta della famiglia Grillo in Costa Smeralda.

