Un nuovo Halo in arrivo nel 2026. Sono passati quasi quattro anni dall’ultimo lancio, Halo Infinite, e dall’ultima apparizione all’Xbox Showcase, ma un tweet sembra riaccendere la speranza dei fan. Dopo aver presentato A New Dawn con l’upgrade a Unreal Engine, le voci e le officializzazioni suggeriscono che l’Halo World Championship potrebbe finalmente svelare un nuovo capitolo rivoluzionario, promettendo di ridefinire l’universo di Master Chief e conquistare nuovamente il cuore degli appassionati.

Sono passati quasi 4 anni dal lancio dell'ultimo titolo, Halo Infinite, e dall'ultima apparizione all' Xbox Showcase, ma un tweet sembra riaccendere la speranza. L' Halo World Championship è stato anche il palco principale per presentare novità su Halo Infinite, e l'anno scorso ha presentato A New Dawn, il passaggio di Halo ad Unreal Engine. Quest'anno, invece, preannunciato da rumors e ufficializzato da un tweet, l' HWC potrebbe finalmente mostrarci il nuovo titolo a cui sta lavorando Halo Studios. Halo Studios will give an "official scoop on what Halo Studios has been working on" at this year's Halo World Championship in October.

