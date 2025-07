Caldo record a Wimbledon fan si attrezzano con ombrelloni e vino per sfuggire al sole cocente

Il caldo record sta dando filo da torcere anche a Wimbledon, trasformando il celebre torneo in un vero e proprio spettacolo estivo. Con temperature che toccano i 34°C, gli spettatori londinesi si sono reinventati: ombrelloni, vino e fragole diventano alleati per affrontare l'arsura, mentre la passione per il tennis si fonde con l'imprevedibile clima europeo. In questa sfida tra sport e meteorologia, laresistenza diventa protagonista.

(Adnkronos) – Il caldo record sull'Europa soffoca anche Wimbledon. Oggi, martedì 1 luglio 2025, le temperature a Londra fanno segnare 34°C e i numerosi appassionati di tennis in coda durante la notte in vista del secondo giorno del torneo si sono attrezzati (anche in modi insoliti) per resistere all'ondata di calore. Vino, ombrelloni e fragole . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

