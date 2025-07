Cina | previsto forum SCO su economia digitale con focus su cooperazione

L’Asia si appresta a vivere un evento di grande impatto: il SCO Digital Economy Forum 2025, che si terrà a Tianjin dal 10 all’11 luglio. Con il focus su “Nuovi legami nell’economia digitale, nuovi orizzonti per la cooperazione”, l’iniziativa promette di rafforzare le alleanze e promuovere uno sviluppo condiviso, portando i dividendi digitali a beneficio di milioni di persone. Un appuntamento imperdibile per scoprire le strategie che plasmeranno il futuro economico della regione.

Lo Shanghai Cooperation Organization (SCO) Digital Economy Forum 2025 si terra' nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin dal 10 all'11 luglio, hanno annunciato ieri gli organizzatori. A tema "Nuovi legami nell'economia digitale, nuovi orizzonti per la cooperazione", il forum mira a espandere nuovi spazi di sviluppo per la SCO e a garantire che i dividendi digitali vadano a beneficio delle persone in tutta la regione. Oltre 600 partecipanti provenienti dalla Cina e dall'estero discuteranno di circolazione e commercio dei dati, digitalizzazione industriale, infrastrutture digitali, applicazioni dell'intelligenza artificiale, citta' intelligenti e sviluppo dei talenti digitali, aree chiave di interesse comune per i membri della SCO.