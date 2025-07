I giovani hanno bisogno di speranza Il mio sogno? Un viaggio in moto lungo il Mediterraneo

I giovani di oggi cercano speranza e ispirazione per costruire un futuro migliore. Il mio sogno? Un viaggio in moto lungo il Mediterraneo, simbolo di libertà e scoperta. Nell’intervista, l’assessora ai Servizi educativi del Comune di Bergamo sottolinea: «La sfida educativa con i giovani si vince solo se ci si mette in rete: famiglie, istituzioni, oratori e associazioni». Solo insieme possiamo accendere il loro entusiasmo e guidarli verso nuovi orizzonti.

L'INTERVISTA. Parla l'assessora ai Servizi educativi del Comune di Bergamo: «La sfida educativa con i giovani si vince solo se ci si mette in rete: famiglie, istituzioni, oratori e associazioni».

