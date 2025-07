Perché sempre più città stanno vietando la svolta a sinistra | la spiegazione dell'esperto

Se ti sei chiesto perché sempre più città vietano la svolta a sinistra, la risposta risiede in ragioni di sicurezza e flusso del traffico. Il nuovo Codice della Strada ha imposto divieti negli incroci più pericolosi, riducendo gli incidenti e migliorando la fluidità. L’esperto ingegnere civile Vikas V. Gayah ci chiarisce le motivazioni dietro queste decisioni, evidenziando come l’obiettivo sia tutelare pedoni e automobilisti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante evoluzione stradale.

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto il divieto di svolta a sinistra negli incroci pericolosi, mentre in molte città di diversi Paesi questa manovra sta venendo limitata, del tutto o solo in determinate fasce orarie. L'ingegnere civile Vikas V. Gayah dell'Università Statale della Pennsylvania spiega le ragioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

