Webuild contratto 2 mld per tratta T2 Linea C Metro di Roma

Webuild si aggiudica un contratto da 2 miliardi di euro per la tratta T2 della Linea C della metropolitana di Roma, segnando una sfida ingegneristica senza precedenti nel cuore della Capitale. Con un investimento di 673 milioni, il progetto rafforza il ruolo di Webuild come protagonista nell’innovazione urbana e nelle grandi opere pubbliche. Una sfida che, una volta completata, trasformerà profondamente la mobilità romana e inaugurerà una nuova era di sviluppo sostenibile.

MILANO (ITALPRESS) – Una nuova sfida ingegneristica nel cuore di Roma: Webuild ha firmato il contratto per la realizzazione della Tratta T2 della Linea C della Metropolitana di Roma, per un valore complessivo di circa 2 miliardi, di cui 673 milioni in quota Webuild. Il progetto, realizzato dal consorzio Metro C guidato da Webuild insieme a Vianini Lavori e commissionato da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale, rappresenta una delle sfide ingegneristiche più complesse mai affrontate nella Capitale: la nuova tratta passerà sotto il fiume Tevere, in un contesto urbano e archeologico di straordinaria importanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

