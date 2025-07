Trasportava alcolici privi di sigillo | denunciato 31enne pakistano

Un episodio che mette in luce l'importanza della legalità sulle strade: un 31enne pakistano è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Avellino per aver trasportato alcolici privi di sigillo. La scoperta, avvenuta durante un controllo sull’autostrada A/16, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle norme. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare affinché i trasporti rispettino le leggi vigenti, tutelando così la salute e la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti della Polizia Stradale di Avellino hanno deferito in stato di libertà all’A.G. competente un 31enne pakistano, residente a Casal di Principe (CE), per trasporto di bevande alcoliche prive di sigillo del Monopolio di Stato. In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, a seguito di un controllo di un autocarro lungo l’autostrada A16, nel territorio del Comune di Pratola Serra (AV), condotto dal citato 31enne, hanno rinvenuto 40 scatoloni contenenti bottiglie di distillato alcolico, molte delle quali prive del sigillo del Monopolio di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it