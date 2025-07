Turchia fermato 2°sindaco anti-Erdogan

La Turchia continua a scuotersi sotto il peso delle tensioni politiche, con oltre 2.176 sindaci, tra cui figure di spicco come l'ex sindaco di Smirne Soyer, finiti in manette. L'inchiesta, focalizzata su appalti pubblici e accuse di frode, solleva interrogativi sulla stabilità democratica del paese. Un'onda di arresti che coinvolge massicciamente il principale partito di opposizione, il CHP, evidenzia un clima di forte inquietudine politica, lasciando il Paese in attesa di sviluppi cruciali.

14.10 L'ex sindaco di Smirne, Soyer, eletto col Chp (il maggiore partito di opposizione al presidente Erdogan), è stato arrestato con l'accusa di truffa e frode. Emessi in tutto 158 mandati, di cui 120 già eseguiti: molti funzionari e responsabili del Chp tra i destinatari. Al centro dell'inchiesta, degli appalti pubblici. L'indagine arriva pochi mesi dopo l'arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu, anche lui del Chp e ritenuto il principale rivale di Erdogan. Arrestato per corruzione, è stato sospeso dall'incarico di sindaco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

