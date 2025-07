Trump-Musk al vetriolo il presidente Usa | Senza sussidi chiuderesti bottega La replica | Legge di bilancio folle se passa finanzio un nuovo partito

La tensione tra Donald Trump ed Elon Musk si fa sempre più acuta, segnando un capitolo turbolento nella politica e nell’innovazione americana. Le accuse di Trump, che definisce Musk un beneficiario di sussidi sproporzionati, aprono un dibattito acceso su supporti pubblici e autonomia economica. Se la legge di bilancio folle passa, Musk potrebbe trovarsi costretto a riconsiderare il suo ruolo nel panorama imprenditoriale. La sfida è appena iniziata, e le ripercussioni potrebbero cambiare per sempre il volto delle startup americane.

Roma, 1 luglio 2025 – Finito l'idillio durante la campagna elettorale e all'inizio del secondo mandato del presidente Usa, tra Donald Trump e Elon Musk la tensione è ormai alle stelle, tanto che i due non si risparmiano stoccate pubbliche. Una rottura che potrebbe costare davvero cara al patron di Tesla e SpaceX. Elon potrebbe aver ricevuto più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, di gran lunga. E senza sussidi dovrebbe probabilmente chiudere bottega e tornarsene a casa in Sudafrica. Lo ha scritto il presidente Usa su Truth dopo che il ceo di Tesla ha rinnovato le sue critiche al radicale taglio delle tasse e alla spesa pubblica del presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump-Musk al vetriolo, il presidente Usa: “Senza sussidi chiuderesti bottega”. La replica: “Legge di bilancio folle, se passa finanzio un nuovo partito”

