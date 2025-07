Incendi ospedale Sibaritide Occhiuto | Che schifo

Un susseguirsi di incendi dolosi scuote il nuovo polo sanitario tra Rossano e Corigliano Calabro, lasciando sgomento e rabbia. In soli due giorni, tre episodi devastanti hanno messo in crisi un progetto di speranza per la Calabria. Il presidente Roberto Occhiuto non nasconde il suo sdegno: "Che schifo". Un gesto ignobile che mette a rischio vite e futuro del territorio, chiamandoci tutti a una pronta reazione.

In due giorni, nel nascente polo sanitario da quasi 400 posti letto tra Rossano e Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, ci sono stati tre incendi dolosi. Lo sdegno e l'amarezza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: "Che schifo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendi ospedale Sibaritide, Occhiuto: "Che schifo"

