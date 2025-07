Generali in giornata completata la messa in sicurezza ‘Puntellata’ anche l’altra insegna

In seguito al cedimento dell'insegna Generali sul grattacielo di Milano, i lavori di messa in sicurezza sono proseguiti senza sosta. Con l’aiuto di specialisti del nucleo speleo-aplinistico-fluviale, oggi verrà completata l’intera operazione, garantendo la massima sicurezza e affidabilità . Entro stasera, le operazioni saranno concluse e la certificazione ufficiale sarà rilasciata da un professionista, assicurando che tutto sia tornato alla normalità .

Insegna Generali: il giorno dopo il cedimento della scritta sul grattacielo di Milano, continuano i lavori. “Abbiamo condotto lavorazioni di messa in sicurezza del manufatto, con la collaborazione del nucleo speleo-aplinistico-fluviale, questo intervento di messa in sicurezza sarĂ completato in giornata, entro stasera si completeranno gli interventi, saranno ultimati e verrĂ rilasciata la certificazione da un professionista: stasera dovrebbe arrivare l’autorizzazione e probabilmente domani verrĂ effettuata la riapertura”. Lo ha reso noto, nel corso di una conferenza stampa, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano, ingegnere Calogero Turturici, dopo il crollo dell’insegna Generali sul tetto del grattacielo Hadid. 🔗 Leggi su Lapresse.it