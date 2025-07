Cina | 29 mld yuan di incassi al box office in prima meta’ del 2025

Il mercato cinematografico cinese si conferma protagonista nel 2025, con oltre 29 miliardi di yuan incassati nel primo semestre—un incremento del 22,91% rispetto all’anno precedente. Con 641 milioni di spettatori, la crescita è palpabile e promette un futuro ricco di opportunità per l’industria. Questi dati testimoniano come il cinema in Cina stia vivendo un momento di rilancio straordinario, aprendo nuove prospettive e sfide nel panorama globale.

Il mercato cinematografico cinese ha mantenuto una solida crescita nella prima meta’ del 2025, con un incasso totale del box office che ha superato i 29,23 miliardi di yuan (circa 4,09 miliardi di dollari), con un aumento del 22,91% su base annua, secondo i dati ufficiali. Nello stesso periodo, il numero di spettatori e’ aumentato a 641 milioni, con un aumento del 16,89% rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati oggi dall’Amministrazione nazionale cinematografica. I film nazionali hanno rappresentato il 91,2% dei guadagni totali, svolgendo un ruolo sempre piu’ importante nel maggior mercato cinematografico del mondo, secondo i dati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: 29 mld yuan di incassi al box office in prima meta’ del 2025

