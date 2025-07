Recuperato il corpo di uno dei quattro uomini disperso in mare a Taranto Ricerche ancora in corso per gli altri tre

Tragedia a Taranto: dopo giorni di speranze e ricerche, è stato ritrovato il corpo di Claudio Donnaloia, uno dei quattro uomini dispersi in mare. Le operazioni sono ancora in corso per trovare gli altri tre amici, mentre il dolore si mescola alla solidarietà della comunità che si stringe intorno alle famiglie coinvolte. La drammatica vicenda ricorda quanto il mare possa essere imprevedibile e quanto sia fondamentale la prevenzione.

È stato ritrovato uno dei quattro uomini scomparsi domenica 29 giugno dopo essersi allontanati in barca per una battuta di pesca a Taranto. Si tratta del corpo di Claudio Donnaloia, 73 anni, volontario e coordinatore provinciale dei gruppi di Protezione civile e vicepresidente di Era Taranto, era sulla barca insieme al fratello Pasquale, 67 anni, e ad altri due amici, Domenico Lanzolla di 60 anni e Antonio Dell’Amura di 61 anni. Un pattugliatore della Guardia di Finanza ha recuperato il cadavere del 73enne nel tardo pomeriggio di ieri 30 giungo a 14 miglia al largo della costa di Metaponto di Bernalda, in Basilicata, e a circa 11 miglia dal porto da cui erano salpati. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: taranto - corpo - quattro - uomini

Taranto, 4 uomini dispersi in mare: ricerche in corso, trovato un corpo. Cosa sappiamo - Da Taranto si alza un velo di incertezza e preoccupazione: quattro uomini tra i 60 e i 70 anni sono dispersamente in mare dopo una battuta di pesca.

Quattro amici scomparsi in mare a Taranto, recuperato un corpo: è Claudio Donnaloia, 73 anni. Proseguono le ricerche per il fratello e gli altri 2 uomini >> https://buff.ly/nTJJHjt Vai su Facebook

Scomparsi in mare a Taranto: trovato il corpo di una delle quattro persone disperse; Recuperato il corpo di uno dei quattro uomini disperso in mare a Taranto. Ricerche ancora in corso per gli altri tre; Quattro uomini scomparsi in mare a Taranto: recuperato un corpo, si cercano i dispersi.

Quattro amici scomparsi in mare a Taranto, recuperato un corpo: è Claudio Donnaloia, 73 anni. Si cerca anche il fratello - Un'uscita in barca come tante, un'abitudine consolidata tra amici, una domenica dedicata alla pesca sportiva nel mare di casa. Segnala msn.com

Taranto, ritrovato il corpo di uno dei quattro uomini dispersi in mare - Un tragico epilogo ha colpito la comunità di Taranto: è stato ritrovato il corpo senza vita di Claudio Donnaloia, 73 anni, uno dei quattro amici scomparsi in mare durante una battuta di pesca. trmtv.it scrive