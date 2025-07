Afghanistan tre persone su cinque si indebitano per curarsi | il nuovo rapporto di Emergency

In Afghanistan, il prezzo di 40 anni di conflitto si misura anche nel sacrificio quotidiano di milioni di persone. Con metà della popolazione bisognosa di aiuti umanitari e oltre 14 milioni di cittadini senza accesso alle cure sanitarie, tre afghani su cinque si indebitano per pagare le proprie cure. La situazione è drammatica, con molte persone costrette a rinunciare o posticipare interventi chirurgici fondamentali. È ora di agire per cambiare questo scenario disperato.

In Afghanistan la popolazione continua a pagare il prezzo di 40 anni di conflitto: la metà della popolazione, quasi 23 milioni di persone, necessita di aiuti umanitari e oltre 14 milioni di assistenza sanitaria. Tre afghani su cinque non possono pagare le cure e per ottenerle spesso si indebitano chiedendo denaro in prestito o vendendo i propri beni. Una persona su quattro invece deve posticipare o annullare un intervento chirurgico perché non può pagarlo. La fotografia emerge dal nuovo rapporto di Emergency intitolato Accesso alle cure d'urgenza, critiche e chirurgiche in Afghanistan. Prospettive del popolo afgano e degli operatori sanitari di 11 province.

