Tour de France 2025 | i cronomen Filippo Ganna ritrova l’avversario storico Remco Evenepoel

Il Tour de France 2025 si prepara a scrivere nuove pagine di leggenda, con Filippo Ganna e Remco Evenepoel pronti a sfidarsi ancora una volta nell’epica battaglia contro il tempo. Le cronometro, chiave per il successo finale, promettono emozioni incontenibili tra percorsi diversissimi, dove ogni secondo può fare la differenza. Riusciranno i due grandi cronomen a dominare anche questa edizione? La sfida è appena cominciata...

Il Tour de France 2025 è alle porte e in questa edizione anche le cronometro saranno molto importanti nella lotta per la classifica generale. Sono due le tappe dove si correrà contro il tempo, anche se completamente diverse tra loro. La prima sarà quasi subito, alla quinta tappa, 33 km da Caen a Caen, su un percorso completamente pianeggiante e dove gli specialisti potranno fare la differenza. Qui possono volare anche minuti tra i pretendenti alla maglia giallo o al podio. La seconda alla tredicesima tappa, invece, è più corta (10,9 chilometri), ma sarà quasi tutta in salita fino a Peyragudes e qui serviranno gambe e forza per resistere anche pendenze che arrivano a toccare il 10% e oltre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: i cronomen. Filippo Ganna ritrova l’avversario storico Remco Evenepoel

