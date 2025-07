Thuram un fantasma in Inter Fluminense | tra la condizione fisica e il caldo Tikus non accende il motore! Adesso la pausa serve più che mai

L'Inter si trova ora a un bivio, tra delusione e sfide da affrontare. Con Thuram che sembra un fantasma in campo, il caldo e la condizione fisica incidono pesantemente sulla squadra, mentre Tikus fatica ad accendere il motore. La pausa arriva quindi al momento giusto, offrendo l'opportunità di ricaricare le energie e ritrovare il ritmo perduto. È un momento cruciale: la rinascita può cominciare adesso.

Thuram un fantasma in Inter Fluminense: tra la condizione fisica e il caldo Tikus non accende il motore! L'analisi di Tuttosport. L' Inter ha salutato prematuramente il Mondiale per Club, delusa dalla sconfitta contro il Fluminense, ma a destare preoccupazione, come sottolineato da Tuttosport, è stata la prestazione di Marcus Thuram. Il figlio d'arte, che aveva recuperato in extremis da un infortunio, è apparso irriconoscibile nella partita di ieri. La sua prestazione in campo non è stata all'altezza delle aspettative, e a far parlare più di lui non sono state le giocate, ma la sua vistosa capigliatura.

