La crisi climatica è la grande protagonista del Mondiale per club

La crisi climatica torna a essere protagonista nel mondo dello sport, ricordandoci che anche le grandi passioni devono fare i conti con la sostenibilità. Mentre il Chelsea si impegna sui social per rassicurare i tifosi, la partita a Charlotte si svolge ancora, tra muscoli in movimento e mani annoiate. È un’immagine che ci invita a riflettere: come può lo sport contribuire a un futuro più verde?

Superata la mezzanotte, a Londra, il social media manager del Chelsea pubblica una foto per rassicurare i tifosi che a Charlotte, in Carolina del Nord, è ancora in corso una partita. Nell’immagine si vedono Cucurella, Caicedo e Dewsbury-Hall tenere i muscoli caldi sulla cyclette, mani sui fianchi, mentre alle loro spalle c’è chi scrolla in maniera annoiata un cellulare. Mancano quattro minuti di tempo regolamentare dell’ottavo di finale del Mondiale per Club, contro il Benfica, ma non è ancora chiaro quando potranno essere giocati. La partita è stata sospesa per una tempesta di fulmini che ha investito la zona e i giocatori sono negli spogliatoi come se fossero in fila per il medico di base. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La crisi climatica è la grande protagonista del Mondiale per club

