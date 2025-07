Traffico Roma del 01-07-2025 ore 14 | 30

Se pianifichi di muoverti a Roma il 1° luglio 2025 alle 14:30, è importante essere aggiornati sul traffico e le restrizioni in zona. La città si prepara a un grande evento con divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni, specialmente nell’area del Circo Massimo per il concerto serale. Scopri come navigare agevolmente tra le novità e sfruttare i mezzi pubblici, come la metropolitana, per vivere al meglio questa giornata tra musica e mobilità sostenibile.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro divieti di sosta e chiusure nell'area del Circo Massimo per il concerto di stasera dalle 16 previste deviazioni per i bus delle linee 81118 160 628 715 e di notte la nmg l'area del Circo Massimo si può raggiungere anche con la metro B fermata Circo Massimo restringimento di carreggiata sull'Aurelia per lavori all'altezza di monachina in direzione Roma per lavori urgenti in Piazza Massa Carrara è modificata la linea 61 stanotte per lavori di manutenzione del viadotto sarà chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di immissione sulla A12 Roma Civitavecchia per chi percorre la Roma Fiumicino in arrivo da vicino verso Civitavecchia Aurelia