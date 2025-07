Calcio Lotito contestato è il giorno della solidarietà

In un clima di intensa passione e tensione, il calcio si trasforma in un palcoscenico di ambizioni e contestazioni. La recente protesta dei tifosi contro Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha acceso i riflettori sulla sua figura, suscitando solidarietĂ tra alcuni esponenti di Forza Italia. Un episodio che evidenzia come sport e politica siano spesso intrecciati, lasciando il pubblico a chiedersi: quale sarĂ il prossimo capitolo di questa sfida?

Roma, 1 lug. (askanews) – SolidarietĂ nei confronti del presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stata espressa da numerosi parlamentari di Forza Italia a seguito della contestazione dei tifosi che ieri, davanti alla sede del partito politico di Forza Italia, hanno esposto un nuovo striscione volto sempre a criticare l’operato del numero uno laziale, senatore della Repubblica in quota Forza Italia. “Forza Italia: libera la Lazio” il testo dello striscione. La tifoseria sta manifestando il proprio malcontento per l’immobilitĂ sul mercato della Lazio per il blocco imposto dalla Covisoc e che impedirĂ alla societĂ di acquistare nuovi calciatori nella sessione estiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

