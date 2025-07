All'Ospedale del Mare nuova tecnologia con energia pulsata per curare l'aritmia cardiaca

All'Ospedale del Mare arriva una rivoluzione nel trattamento dell'aritmia cardiaca: grazie alla nuova tecnologia con energia pulsata, si effettua il primo intervento con il sistema 3D Faraview ad Elettroporazione, offrendo diagnosi più accurate e meno invasività. Questo innovativo approccio garantisce "Meno radiazioni e più efficacia", segnando un passo importante verso cure sempre più all’avanguardia. Continua a leggere per scoprire come questa tecnologia sta cambiando il panorama cardiologico italiano.

All'Ospedale del Mare nuova tecnologia con energia pulsata per curare l'aritmia cardiaca; Ospedale di Nola, energia pulsata per affrontare la fibrillazione atriale

Nuove Frontiere all’Ospedale del Mare di Napoli : Prima Struttura a Napoli a praticare interventi con Sistem a 3D - Eseguita oggi presso le sale operatorie di Elettrofisiologia dell'Ospedale del Mare, la prima procedura Faraview per il trattamento della Fibrillazione ... msn.com scrive

