Nei cassetti dei milanesi quasi 2 milioni di smartphone inutilizzati | valgono 19 milioni di euro

Nei cassetti dei milanesi si nasconde un vero e proprio tesoro digitale: quasi 2 milioni di smartphone inutilizzati valgono 19 milioni di euro. Una quantità che potrebbe essere valorizzata e ricondizionata, dando nuova vita ai dispositivi e promuovendo l’economia circolare. È ora di riscoprire e riutilizzare questo patrimonio nascosto, contribuendo a un futuro più sostenibile e intelligente. Perché ogni smartphone dimenticato può diventare un’opportunità di valore e innovazione.

Milano, 1 luglio 2025 - Oltre 1,8 milioni di smartphone giacciono inutilizzati nei cassetti dei milanesi e più di 600.000 potrebbero essere ricondizionati e reimmessi sul mercato: è quanto emerge dalla nuova ricerca di Refurbed, piattaforma che si occupa di prodotti elettronici ricondizionati,  nell’ottica dell’economia circolare, con la garanzia del riuso. Tesoro dormiente. Questo tesoro digitale dormiente rappresenta un valore di quasi 19 milioni di euro solo nella città di Milano e, se si considerano anche i metalli rari contenuti all'interno dei dispositivi, quali oro, cobalto e palladio, si parla di un patrimonio materiale che potrebbe contribuire in modo concreto a ridurre la dipendenza dell'Europa da Paesi terzi per l'approvvigionamento di risorse critiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nei cassetti dei milanesi quasi 2 milioni di smartphone inutilizzati: valgono 19 milioni di euro

In questa notizia si parla di: milioni - cassetti - milanesi - quasi

L’entourage di Luka #Modric é stato oggi a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli contrattuali. Il croato sarà a Milano settimana prossima per sostenere le visite mediche: firmerà un contratto di un anno più opzione per il secondo a quasi quattro milioni di euro Vai su Facebook

Nei cassetti dei milanesi quasi 2 milioni di smartphone inutilizzati: valgono 19 milioni di euro; Falsi crediti edilizi e ACE (Aiuti alla Crescita Economica): truffa da 300 milioni; Superbonus, la rabbia dei residenti del Borgo delle Betulle: “Hanno preso i soldi dal nostro cassetto fiscale senza autorizzazione”.

A Milano la 'Swiftonomics' vale quasi 180 milioni di euro - É questo, secondo l'ufficio studi della Confcommercio di Milano, l'impatto della 'Swiftonomics' sulla città, che ... Lo riporta ansa.it

A2A, quasi 400 milioni investiti a Milano per la transizione - Nel 2022 A2A ha distribuito quasi 1,5 miliardi come valore economico sul territorio di Milano, in crescita del 32% rispetto al 2021, con un investimento di oltre 370 milioni in infrastrutture e ... Da ansa.it