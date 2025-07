Caldo record 17 città da bollino rosso Malore in strada una donna muore a Bagheria

L'estate italiana si conferma una delle più torride degli ultimi anni, con 17 città sotto il caldo record del bollino rosso. Mentre l'anticiclone africano infiamma il paese, un triste episodio di cronaca scuote Bagheria: una donna di 53 anni perde la vita a causa di un malore improvviso in strada. In un clima così estremo, la prevenzione e la prudenza sono più che mai essenziali per affrontare questa ondata di calore.

(Adnkronos) – L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia. Oggi, martedì 1 luglio, sono 17 le città da bollino rosso, dove le temperature sono roventi. E si conta una prima vittima nel Palermitano. Una donna di 53 anni è morta, dopo essersi sentita male per strada in via Aiello a Bagheria. Pare soffrisse di problemi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: caldo - record - città - bollino

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

#Caldo record. Bollino rosso in 21 città. Da nord a sud #Italia aumentano gli accessi nelle strutture ospedaliere. I percorsi specifici nel caso di... Vai su Facebook

#Caldo record. Bollino rosso in 21 città. Da nord a sud #Italia aumentano gli accessi nelle strutture ospedaliere. I percorsi specifici nel caso di malore. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29giugno Vai su X

Allerta caldo, quali sono le città da bollino rosso oggi: il meteo; Caldo record sull'Italia, le città da bollino rosso domenica 29 giugno; Caldo record nel fine settimana, oggi 17 città da bollino rosso: dal Ministero inviti alla prudenza.