Poliziotti indagati pagato dal Ministero l’anticipo delle spese legali

Il Ministero dell’Interno ha recentemente accreditato l’anticipazione delle spese legali per i poliziotti coinvolti nell’indagine sul tragico episodio del Brigadiere Legrottaglie. Questa decisione rappresenta un importante gesto di supporto nei confronti di coloro che, in servizio, affrontano sfide e rischi quotidiani per garantire la sicurezza. L’Avvocato La Scala, difensore di uno degli agenti, esprime la sua gratitudine verso le istituzioni per questa vicinanza.

Tarantini Time Quotidiano È arrivato oggi dal Ministero dell'Interno l'accredito relativo all'anticipazione delle spese legali sostenute dai due appartenenti alla Polizia di Stato attualmente indagati per la morte, a seguito di un conflitto a fuoco, del presunto responsabile dell'omicidio del Brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. Dichiara l'Avv. La Scala, difensore di uno dei due operatori di Polizia: «Esprimo sincera gratitudine al Ministro Piantedosi e a tutto il personale del Ministero dell'Interno per l'attenzione concreta riservata a questa vicenda. La rapidità dell'intervento è segno tangibile di uno Stato che non lascia soli i propri uomini.

