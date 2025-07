LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | Tauson batte Watson al terzo tra poco tocca all’azzurro

Il Wimbledon 2025 si anima con emozionanti sfide dal vivo, tra imprese italiane e battaglie epiche sul campo. Questa giornata promette suspense e sorprese, con Arnaldi e Van de Zandschulp pronti a scrivere il loro capitolo nel torneo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un colpo di questa avvincente giornata tennistica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.22 Buongiorno amici di OA Sport. Il match tra Arnaldi-Van de Zandschulp sarĂ il secondo dalle 12.00, e non prima delle 13.30. In precedenza giocheranno Tauson-Watson. 22:18 Tantissime chance avute dal ligure nel 2° set e nel 1° altresì. Purtroppo sarĂ difficilissimo rimontare due parziali a un olandese in palla. Un saluto sportivo: a domani! Van de Zandschulp-Arnaldi 7-6, 7-6! Non risponde mestamente di rovescio il ligure. Finisce qui lo spezzone odierno di partite, si proseguirĂ domani come 2° match proprio su questo campo. 5-6 Si mangia il set Botic, passante di rovescio a campo aperto che l’olandese sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Tauson batte Watson al terzo, tra poco tocca all’azzurro

In questa notizia si parla di: arnaldi - zandschulp - diretta - tauson

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo piĂą prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

