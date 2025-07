Suoni Controvento 2025 | il festival green dell’Umbria tra musica natura e cultura

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Suoni Controvento 2025, il festival green dell’Umbria che unisce musica, natura e cultura in un’esperienza sostenibile e coinvolgente. Dal 15 luglio al 7 settembre, tra scenari incantati e eventi di altissimo livello, questa IX edizione promette di consolidarsi come uno dei più affascinanti appuntamenti estivi italiani. Scopri come l’arte diventa ponte tra paesaggi e comunità, creando un’atmosfera unica e rigenerante.

Dal 15 luglio al 7 settembre 2025 torna in Umbria Suoni Controvento, il festival a impatto zero che porta musica, teatro, letteratura e arte nei luoghi più suggestivi della regione. Giunto alla IX edizione, Suoni Controvento si conferma tra i migliori festival estivi in Italia, con un format unico che fonde eventi culturali e paesaggi naturali mozzafiato, coinvolgendo ben 24 comuni umbri. Tra gli artisti in cartellone: Brunori SAS, Afterhours, Raphael Gualazzi, Serena Rossi, PFM, Nada, Dardust, Mario Tozzi & Enzo Favata, Nik West, Giorgio Poi, Murubutu, Joseph Arthur, i Selton e l'omaggio speciale a Pino Daniele.

