Caldo record dalla mezzanotte in vigore l’ordinanza in Lombardia - Ecco il testo

In Lombardia, il caldo record dalla mezzanotte ha portato in vigore l’ordinanza L8217, una misura cruciale per tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora all’aperto. Trasmetta a prefetti e comuni, questa ordinanza impone sanzioni per le violazioni e si rivolge a operai delle costruzioni, cave, aziende agricole e florovivaistiche. Rimanere informati è fondamentale: ecco cosa comporta questa nuova normativa.

L'ORDINANZA. Trasmessa a prefetti e Comuni, la violazione comporta sanzioni. Sarà applicata a chi lavora nelle aree edili, nelle cave, nelle aziende agricole e florovivaistiche.

In Spagna toccati i 46°C, in Francia accesso gratis alle piscine per le persone più vulnerabili. In Italia diramato bollino rosso per 21 città. In Liguria e Sicilia sospeso il lavoro all’aperto nelle ore più calde. Caldo estremo anche nelle zone di guerra dove è allerta Vai su Facebook

