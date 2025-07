Migranti | parrocchia di Vicofaro sgomberata dalla polizia Don Biancalani grida contro gli agenti | Vergogna!

Un gesto che scuote la coscienza collettiva: la parrocchia di Vicofaro, simbolo di accoglienza e solidarietà, è stata sgomberata dalla polizia, lasciando senza parole don Biancalani, che denuncia con veemenza “Vergogna!”. Un episodio che riaccende il dibattito sull’accoglienza in Italia, mettendo in discussione valori fondamentali di umanità e solidarietà. La storia di Vicofaro ci invita a riflettere su quanto sia ancora necessario difendere i diritti dei più vulnerabili.

Poco più di un'ora fa, intorno alle 12,30 di oggi, 1 luglio 2025, la polizia ha sgomberato la parrocchia di Vicofaro dalla presenza dei migranti che sono stati accolti per anni. "Hanno sgomberato Vicofaro". Con questa frase, don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro, ha annunciato l'operazione su Facebook L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Migranti: parrocchia di Vicofaro sgomberata dalla polizia. Don Biancalani grida contro gli agenti: “Vergogna!”

In questa notizia si parla di: vicofaro - migranti - parrocchia - polizia

Alloggi più sicuri per i migranti, molti ospiti lasciano Vicofaro - In un clima di tensione e speranza, i migranti di Vicofaro si preparano a lasciare le loro abitazioni, lasciando dietro di sé ricordi e sfide quotidiane.

Immigrati a Vicofaro, la polizia sgombera la canonica di don Biancalani; Vicofaro, lo sgombero con la polizia: portati via a forza gli ultimi quattro migranti. Tensione con don Biancalani; Vicofaro si svuota, migranti nelle strutture. Ma nei quartieri si protesta per gli arrivi improvvisi: “Dovevano avvisarci”.

Migranti: parrocchia di Vicofaro sgomberata dalla polizia. Don Biancalani grida contro gli agenti: “Vergogna!” - Poco più di un'ora fa, intorno alle 12,30 di oggi, 1 luglio 2025, la polizia ha sgomberato la parrocchia di Vicofaro dalla presenza dei migranti che sono stati accolti per anni. Si legge su firenzepost.it

Vicofaro, la polizia entra in canonica per far uscire gli ultimi immigrati. Don Biancalani: “E’ una vergogna” - 30: la polizia entra nella canonica di Vicofaro su richiesta e autorizzazione del vescovo di Pistoia per invitare a uscire gli ultimi sei ospiti rimasti all'interno. Lo riporta lanazione.it