Fondazione Ravello approvato il bilancio 2024 | avanzo di gestione di oltre 400 mila euro

La Fondazione Ravello si distingue ancora una volta per la sua solidità e visione futura. Il bilancio 2024, approvato dal Consiglio di amministrazione, registra un avanzo di gestione di oltre 400 mila euro, un risultato che testimonia la crescita e la buona gestione dell’ente. Un anno cruciale, in cui, per l’organizzazione del Ravello Festival e degli eventi culturali, la fondazione dimostra di saper affrontare le sfide con successo e rinnovata fiducia.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravello – riunitosi il 30 giugno e composto da Alessio Vlad (presidente), Lelio della Pietra e Monica Giannattasio – ha approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2024, che si chiude con un risultato positivo di gestione pari a 418.545 euro, al netto di imposte per 223.606 euro. Un dato particolarmente significativo, soprattutto in un anno in cui, per l’organizzazione del Ravello Festival e di altre attività culturali, non sono stati disponibili i Fondi di Sviluppo e Coesione per la Campania. Nonostante ciò, la Fondazione conferma una solida situazione finanziaria, costruita nel tempo grazie a una gestione sempre improntata all’equilibrio economico, alla qualità dell’offerta culturale e alla valorizzazione di un luogo unico al mondo come Villa Rufolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it