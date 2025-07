Wonder Woman Adria Arjona prossima scelta di James Gunn?

Sulle alte sfere di Hollywood si sussurra che Adria Arjona potrebbe presto indossare il mantello di Wonder Woman, secondo un intrigante indizio condiviso dal regista James Gunn. Questa possibile scelta sta già facendo sognare i fan, curiosi di scoprire come la nuova interprete darà vita alla leggendaria eroina dell’universo DC. La domanda ora è: sarà davvero lei la prossima Wonder Woman? Restate sintonizzati, l’annuncio ufficiale potrebbe essere dietro l’angolo.

Si vocifera che Adria Arjona sarà la prossima Wonder Woman nell'universo DC e tutto per un piccolo indizio sul web: ecco cosa ne pensa James Gunn. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Wonder Woman, Adria Arjona prossima scelta di James Gunn?

In questa notizia si parla di: wonder - woman - adria - arjona

Mister Movie | Warner Bros. & DCU: Superman, Batman, Wonder Woman, Supergirl – I 4 Pilastri del Futuro Annunciati - Durante la recente earnings call, David Zaslav di Warner Bros. ha svelato i quattro pilastri del futuro del DCU: Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl.

Dopo Superman e The Brave and the Bold, DC Studios completa la Trinità : anche Wonder Woman avrà il suo film nel nuovo universo cinematografico di James Gunn. Vai su Facebook

Wonder Woman, Adria Arjona prossima scelta di James Gunn?; Wonder Woman, James Gunn ha scelto Adria Arjona? 'Sarebbe fantastica'; Adria Arjona sarà la nuova Wonder Woman? Risponde James Gunn.

Wonder Woman, Adria Arjona prossima scelta di James Gunn? - Si vocifera che Adria Arjona sarà la prossima Wonder Woman nell'universo DC e tutto per un piccolo indizio sul web: ecco cosa ne pensa James Gunn. Da comingsoon.it

Adria Arjona sarà la nuova Wonder Woman? Le parole di James Gunn - James Gunn interviene sulle voci sempre più insistenti secondo le quali Adria Arjona sarà la nuova Diana Prince, Wonder Woman. cinemaserietv.it scrive