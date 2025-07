Forza Italia non trema più e Antonio Tajani può stappare champagne In ritardo ma dai Berlusconi e dalla Fascina arrivano 700 mila euro

Forza Italia resta saldo, e non si arrende: nonostante i dubbi e le tensioni, arriva la conferma che gli eredi di Silvio Berlusconi sostengono ancora Antonio Tajani e il partito. Tra sospetti e smentite, la politica italiana dimostra che, alla fine, il patrimonio di una leadership forte e di sostegno economico può fare la differenza. E ora, la partita è tutta da giocare: cosa riserverà il futuro per questa storica formazione?

Il brivido non è durato molto, ma ora è arrivata la certezza: gli eredi di Silvio Berlusconi non hanno deciso di abbandonare al suo destino Antonio Tajani e Forza Italia, il partito che il Cavaliere ha fondato e sempre guidato fino all’ultimo suo giorno. Il sospetto era venuto osservando i tabulati dei finanziamenti ai partiti depositati alla tesoreria delle Camere e pubblicati sul sito del parlamento italiano: a differenza degli anni precedenti non c’era traccia di alcun finanziamento da parte dei figli, dei familiari o delle societĂ di Berlusconi, che negli ultimi anni avevano versato a testa 100 mila euro (il massimo consentito dalla legge) fra il mese di marzo e quello di aprile. 🔗 Leggi su Open.online