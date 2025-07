Bonny-Inter messaggio Thuram | Si sente titolare inamovibile troppo supponente

L’Inter si prepara a rinforzare la rosa con l’acquisto di un attaccante dal Parma, mentre Thuram, titolare inamovibile e un po’ supponente, si sente al centro dell’attenzione. Nel frattempo, Pio Esposito si affaccia come possibile sorpresa. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club agli ottavi contro il Fluminense, i nerazzurri devono mettere in campo nuove strategie per tornare protagonista nel calcio internazionale. La stagione è ancora lunga e ricca di sfide.

I nerazzurri stanno perfezionando l’acquisto dell’attaccante del Parma. Un modo per stimolare il connazionale francese, intanto Pio Esposito. L’ Inter è uscita dal Mondiale per Club. L’avventura americana dei nerazzurri si è fermata agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense. A parte il prestigio della competizione e gli introiti finanziari che sarebbero potuti entrare nelle casse del club di Viale della Liberazione, ci si chiede se sia veramente un male questa eliminazione. Ad eccezione della bella vittoria sul River Plate, infatti, la squadra di Cristian Chivu è apparsa davvero molto stanca e bisognosa di andare in vacanza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bonny-Inter, messaggio Thuram: “Si sente titolare inamovibile, troppo supponente”

Arnautovic Correa ? Taremi Bonny L'Inter inizia a fare il restyling degli attaccanti. Come riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno chiuso per l'arrivo di Bonny dal Parma per 23 milioni + 3 di bonus. Lautaro-Thuram-Bonny-Pio Esposito

Dopo Luis Henrique l'#Inter prende un altro giocatore in grado di creare superiorità. L'acquisto di #Bonny va in questa direzione. Nel 2024/2025 in Serie A Bonny ha chiuso con 36 dribbling riusciti. Il primo dell'Inter è Thuram con 24, poi Barella con 23

