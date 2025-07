anna wintour lascia la direzione di vogue dopo 37 anni

Anna Wintour, icona indiscussa della moda, dice addio alla direzione di Vogue dopo 37 anni di leadership. Un passaggio di testimone che segna la fine di un’epoca, raccontata con sobrietà e determinazione, come una vera famiglia allargata. La sua eredità resterà indelebile nel mondo del fashion, mentre lei si prepara a nuovi orizzonti, mantenendo il suo ruolo strategico a livello globale. Ma cosa riserva il futuro per questa leggenda?

. Un’addio alla moda che ha segnato un’epoca. Lo ha fatto senza clamori, durante una riunione interna, davanti al suo staff, come si confida a una famiglia allargata che ha guidato con polso sicuro e visione affilata dal 1988. A confermarla fonti vicine a CondĂ© Nast: Anna Wintour è pronta a lasciare la guida di Vogue America, pur mantenendo i suoi ruoli di supervisione globale nei contenuti editoriali, come una regina che abdica solo in parte, osservando il nuovo corso dal suo trono piĂą alto. “Il mio desiderio piĂą grande è aiutare la nuova generazione di redattori”, avrebbe detto ai suoi, sottolineando la necessitĂ di una voce fresca, capace di leggere il futuro senza timore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com