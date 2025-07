Pericoloso per la salute e per l’ambiente | Vandana Shiva spiega perché il cibo sintetico è solo greenwashing

Vandana Shiva mette in guardia: il cibo sintetico, spesso presentato come la soluzione green dei nostri tempi, nasconde rischi ben più gravi per salute e ambiente. Tra hamburger impossibili, mozzarelle artificiali e verdure geneticamente modificate, si cela una realtà distopica che potrebbe rivoluzionare le nostre tavole. È davvero sostenibile o solo un inganno verde? La risposta potrebbe sorprenderti.

Un piatto di Golden Rice fortificato come prima portata, un secondo a base di Impossible Burger, un contorno di mozzarella sintetica e verdure nate da semi geneticamente modificati. È l’esempio di un possibile menu artificiale che presto potrebbe arrivare sulle nostre tavole. Ma il cibo artificiale prodotto in laboratorio, oggi tanto propagandato, non solo è una falsa soluzione al cambiamento climatico, ma sta creando la realta? distopica di un’agricoltura senza agricoltori, di un cibo creato facendo a meno delle aziende agricole. In più, richiede piu? materie prime ed essendo un prodotto ad alta intensita? di energia e di risorse, fa aumentare le emissioni di gas serra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pericoloso per la salute e per l’ambiente: Vandana Shiva spiega perché il cibo sintetico è solo greenwashing

