La situazione di Calhanoglu non cambia le priorità dell’Inter

Nonostante le voci di mercato e le ambizioni personali, l’Inter ribadisce le proprie priorità: il futuro di Calhanoglu rimane incerto, ma la strategia nerazzurra non cambia. Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta hanno alzato i toni, chiarendo che nessuna distrazione potrà distogliere l’obiettivo principale: rafforzare la squadra per affrontare la prossima stagione. La volontà del regista turco sarà determinante nel definire le sorti dell’estate nerazzurra, e tutto è ancora da scrivere…

Il nome di Hakan Calhanoglu si prende prepotentemente le luci della ribalta nel mercato dell'Inter. Ma le parole del capitano Lautaro Martinez e del presidente Giuseppe Marotta non cambiano le priorità nerazzurre. VIA LA MASCHERA – Lautaro Martinez lancia il sasso, e il presidente Giuseppe Marotta mostra la mano. Il tergiversare di Hakan Calhanoglu su una sua potenziale partenza in estate non è più accettato nell'Inter. Se la volontà del regista turco è quella tornare a giocare in patria, come si vocifera da settimane, è bene che si esponga definitivamente ( qui le sue parole ). Dando così modo alla società di ragionare sulla sua sostituzione, per nulla facile considerando l'importanza del numero 20 nello scacchiere dell'Inter.

Calhanoglu, nessun rilancio all’Inter: la priorità è un altro – DAZN - Il futuro di Calhanoglu all’Inter resta incerto: il centrocampista turco, attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, è nel mirino del Galatasaray.

