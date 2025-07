Corea del Nord Kim Jong-Un inginocchiato e in lacrime davanti a bare soldati morti nel conflitto Russia-Ucraina - VIDEO

In un gesto di profonda emozione, Kim Jong Un si è inginocchiato e ha pianto davanti alle bare dei soldati morti nel conflitto Russia-Ucraina, durante le esequie celebrati in Corea del Nord. Questa immagine toccante, diffusa dalla tv di Stato, mette in evidenza il forte legame tra Pyongyang e Mosca a un anno dalla firma del trattato di partenariato strategico globale. Ma cosa cela davvero questa dimostrazione di dolore pubblico?

Il leader nordcoreano si è mostrato in lacrime alle esequie di alcuni soldati morti combattendo al fianco della Russia in Ucraina, a un anno dalla firma del Trattato di partenariato strategico globale La tv di Stato nordcoreana ha diffuso video e immagini del leader Kim Yong-Un in lacrime e i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corea del Nord, Kim Jong-Un inginocchiato e in lacrime davanti a bare soldati morti nel conflitto Russia-Ucraina - VIDEO

In questa notizia si parla di: lacrime - soldati - morti - russia

Corea del Nord, le lacrime di Kim Jong-Un per i soldati: solo 5 bare per quasi 5mila morti in Russia. E altri 6mila uomini sono pronti a partire - In un contesto di conflitto e sacrificio, Kim Jong Un si è presentato in lacrime davanti alle bare dei soldati nordcoreani, simboli di un impegno che si traduce in poche bare ma in molte vite perse.

La Russia assedia Sumy, 50mila soldati pronti all'offensiva Mosca avanza nelle regioni di Donetsk, Luhansk e Dnipropetrovsk. Lavrov: "L'Occidente non interferisca in Serbia". Kim Jong-Un in lacrime davanti alle bare dei soldati morti in Russia #Russia #Sumy Vai su Facebook

Corea del Nord, le lacrime di Kim Jong-Un per i soldati: solo 5 bare per quasi 5mila morti in Russia. E altri 6mila uomini sono pronti a partire https://msn.com/it-it/notizie/mondo/corea-del-nord-le-lacrime-di-kim-jong-un-per-i-soldati-solo-5-bare-per-quasi-5mila- Vai su X

Corea del Nord: Kim Jong-un in lacrime ai funerali dei soldati morti in Russia; Kim Jong-un in lacrime ai funerali dei soldati morti combattendo per la Russia in Ucraina; Corea del Nord: le lacrime di Kim Jong-un ai funerali dei soldati morti in Russia.

Kim in lacrime ai funerali dei soldati morti in Russia - un inginocchiato e in lacrime davanti alla bara che trasporta il corpo di un soldato inviato e morto in Russia, avvolto nella bandiera nordcoreana. Riporta ansa.it

Kim Jong un in lacrime ai funerali dei suoi soldati morti in Russia - un inginocchiato e in lacrime davanti alla bara che trasporta ... Scrive unionesarda.it