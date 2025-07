Ronnie Coleman ricoverato per un' infezione del sangue | il calvario della leggenda del bodybuilding

Ronnie Coleman, leggenda vivente del bodybuilding e otto volte Mister Olympia, sta affrontando un grave momento di crisi sanitaria. Ricoverato per un’infezione del sangue, il suo calvario continua, segnato da anni di sofferenze e dipendenze da stampelle e sedia a rotelle. Gli esperti puntano il dito sugli allenamenti intensi, mentre lui lotta contro un dolore che sembra senza fine. Uno spiraglio di speranza si apre, ma la strada resta ardua e incerta.

Il culturista americano, 8 volte Mister Olympia, da anni è costretto a usare stampelle e sedia a rotelle. Per gli esperti è tutto causato dai suoi allenamenti: "Pazzesco convivere con un simile dolore. È una spirale difficile da fermare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il calvario della leggenda del bodybuilding

Per Lo Sport: tutte - Ronnie Coleman in ospedale: si aggravano i problemi di salute del bodybuilder americano dovuti ad anni di allenamenti errati. Lo riporta gazzetta.it

