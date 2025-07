Delitto di Garlasco Alberto Stasi e la semilibertà a rischio | oggi la decisione della Cassazione Così la procura punta ad annullare il permesso speciale

Oggi, in Corte di Cassazione, si decide il destino di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La procura mira a revocare il suo regime di semi-libertà, ponendo un interrogativo cruciale: le carte e le prove saranno sufficienti a cambiare il suo percorso? La decisione di oggi potrebbe segnare un nuovo capitolo in questa vicenda giudiziaria che ha appassionato l’Italia. Resta da scoprire quale sarà l’esito finale.

Saranno le carte a decidere se Alberto Stasi potrà continuare a godere del regime di semilibertà o no. Oggi, in Corte di Cassazione, si terrà l’udienza per stabilire se sia accettabile o meno il provvedimento con cui lo scorso 11 aprile il Tribunale di sorveglianza di Milano ha ammesso al lavoro esterno il 41enne, condannato in via definitiva a sedici anni per l’omicidio della allora fidanzata Chiara Poggi a Garlasco nell’agosto 2007. Secondo la procura generale del capoluogo lombardo, infatti, il provvedimento presenterebbe «vizi di legittimità» nella motivazione e su altri aspetti e, pertanto, sarebbe da annullare. 🔗 Leggi su Open.online

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

