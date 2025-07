Cina | artigiani tessono bellezza delle praterie nella lana

In un angolo nascosto della Cina, gli artigiani di Ordos riscoprono un’antica tradizione: il ricamo su lana, un’arte che tesse storie di praterie e cultura con semplici aghi e fili. Questo mestiere nomade, tramandato di generazione in generazione, sta rinascendo, rivelando la bellezza intramontabile della creatività artigiana cinese. Per scoprire questa meraviglia, visitate il video all’indirizzo: ...

