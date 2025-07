Vacanze in camper un trend in crescita Il giornalista Acanfora | Uno strumento per contrastare l’overtourism

Le vacanze in camper stanno conquistando sempre più appassionati, diventando un vero e proprio trend in crescita. Secondo il giornalista Massimo Acanfora, i dati dimostrano un boom di immatricolazioni e presenze nel settore del turismo open air, che ora rappresenta oltre il 25% dell’offerta nazionale. Un fenomeno che non solo risponde alle nuove esigenze di libertà e sostenibilità, ma può anche contribuire a contrastare l'overtourism.

“Il camper è un trend in crescita. Dal punto di vista commerciale, le immatricolazioni dal Covid-19 a oggi sono sempre state in aumento. I dati nazionali del turismo open air parlano di 11,4 milioni gli arrivi (+3,5% rispetto al 2023) e 71 milioni le presenze (+1,3% sul 2023). Il settore del turismo all’aria aperta rappresenta ormai più del 25% dell’offerta nazionale”. Massimo Acanfora è giornalista, autore ed editor. Scrive di economia solidale, consumo critico, temi sociali, ma soprattutto è “ontologicamente” camperista e su questa pratica ha appena scritto un libro, La felicità del camper. Viaggi liberi, ecologici, slow. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vacanze in camper, un trend in crescita. Il giornalista Acanfora: “Uno strumento per contrastare l’overtourism”

