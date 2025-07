Richiamo per salmonella in vari tipi di salsiccia e salame i lotti ritirati dai supermercati

Preoccupati per la sicurezza alimentare? Recentemente, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di diversi lotti di salami e salsicce a causa del rischio di salmonella. Questa azione preventiva mira a proteggere la salute dei consumatori e garantire prodotti sicuri in tavola. Scopri quali sono i lotti coinvolti e come riconoscerli per evitare rischi inutili. La tua sicurezza è la priorità assoluta.

Possibile presenza di Salmonella: ritirati lotti di salametti mignon e Cacciatori - Il Salumificio Bertoletti ha richiamato precauzionalmente alcuni lotti di salametti mignon e cacciatori a causa di una possibile contaminazione da salmonella.

Salmonella, ritirati lotti contaminati di salami e salsicce: l'allerta del Ministero della Salute - Sono sei gli avvisi di richiamo emessi dal Ministero della Salute per rischio salmonella e interessano il salame, il salametto e e la salsiccia tutti provenienti dalla ditta 'Spendibene ... Lo riporta msn.com

