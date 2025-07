Prove giudizio sospeso studenti secondaria II grado entro il 31 agosto | docenti non possono chiedere ferie nel periodo indicato

Se sei uno studente della secondaria di secondo grado con prove di giudizio sospeso da sostenere entro il 31 agosto, è importante conoscere le regole che ti riguardano. In particolare, i docenti non possono chiedere ferie durante questa fase, garantendo così la corretta organizzazione delle verifiche. Ma cosa succede se hai bisogno di chiedere ferie o se sei un insegnante coinvolto? Scopriamolo insieme, per chiarire ogni dubbio e rispettare le scadenze importanti.

Un lettore richiede chiarimenti relativamente alle prove del giudizio sospeso e alle eventuali richieste di ferie nel medesimo periodo.

Prove giudizio sospeso studenti secondaria II grado entro il 31 agosto: docenti non possono chiedere ferie nel periodo indicato; Ferie e settimana corta, tempi e modalità di fruizione: cosa prevede il contratto per i docenti; Ferie per i docenti con contratto a tempo indeterminato o 31 agosto: 30 o 32 giorni. Non è tutto sole, mare e vacanze.

