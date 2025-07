Noa Lang l’ultima ora accende la trattativa | qual è la prossima mossa del Napoli

L’ultima ora di Fabrizio Romano accende la scena del calciomercato napoletano: Noa Lang, l’attaccante esterno olandese, sta alimentando le speranze dei tifosi del Napoli. La trattativa si infiamma e l’entusiasmo cresce, con Antonio Conte pronto a spingere per chiudere l’affare. Ma quale sarà la prossima mossa del club partenopeo? Restate sintonizzati, perché il futuro di Lang potrebbe essere deciso nelle prossime ore.

Un’ultima ora di Fabrizio Romano porta aggiornamenti importanti sulla trattativa tra l’attaccante esterno olandese e il club partenopeo: quale sarà la prossima mossa Cresce l’hype intorno all’arrivo di Noa Lang in maglia Napoli. L’attaccante esterno olandese è uno dei grandi obiettivi di Antonio Conte, che già aveva messo gli occhi su di lui a gennaio. Negli ultimi giorni, la trattativa ha subito un’importante impennata, con il calciatore del PSV sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Da parte del giocatore massima apertura, vuole vivere l’esperienza di giocare al Maradona, al fianco di Kevin De Bruyne e puntare alla vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Noa Lang, l’ultima ora accende la trattativa: qual è la prossima mossa del Napoli

