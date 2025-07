Fiere il Gis scalda motori | record adesioni a evento su sollevamento movimentazione e trasporto eccezionale

Il Gis Expo, il più grande evento europeo dedicato a sollevamento, movimentazione e trasporto eccezionale, sta superando ogni aspettativa con un record di adesioni. A soli tre mesi dall’apertura delle iscrizioni, la decima edizione, in programma dal 25 al 27 settembre 2025 a Piacenza Expo, promette di essere un punto di riferimento imprescindibile per il settore. L’appuntamento si conferma come l’evento da non perdere per chi aspira a rimanere all’avanguardia nel campo.

Fiere, il Gis scalda motori: record adesioni a evento su sollevamento, movimentazione e trasporto eccezionale

