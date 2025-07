Dai disegni alla letteratura | così i volontari della scuola di Eraldo Affinati insegnano l’italiano agli immigrati

Dai disegni alla letteratura, i volontari della scuola di Eraldo affinano l’italiano degli immigrati, dimostrando che l’istruzione può essere un ponte di speranza e integrazione. Francesca F., ex assistente sociale in pensione, racconta con entusiasmo come questi incontri, privi di vincoli e giudizi, offrano una possibilità concreta a chi desidera inserirsi nella comunità. Una testimonianza che ci ricorda quanto l’educazione possa cambiare le vite, avvicinandoci a un mondo più aperto e solidale.

"Una cosa che ancora mi stupisce dopo tanti anni? Il fatto che alla fine della lezione ci ringraziano sempre, si rendono benissimo conto del fatto che è importante imparare una lingua, che serve per integrarsi". Francesca F., ex assistente sociale in pensione, alla scuola romana Penny Wirton, dove volontari insegnano gratuitamente l'italiano alle persone immigrate "senza classi, senza voti, senza burocrazie", ci è arrivata un po' per caso, tramite un'amica di un'amica. Ma una volta iniziato non si è più fermata. E da sette anni, due pomeriggi a settimana, esce di casa, prende i mezzi e arriva alla scuola fondata dallo scrittore Eraldo Affinati e da sua moglie Anna Luce Lenzi, studiosa e traduttrice.

