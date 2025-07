Arrestato giornalista Mario De Michele | estorsione a ex sindaco

Un nuovo scandalo scuote il mondo dell’informazione e della politica in Campania: Mario De Michele, noto giornalista, è stato arrestato dai Carabinieri di Marcianise con l’accusa di estorsione ai danni dell’ex sindaco di Orta di Atella. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, rivelano un inquietante episodio che si aggiunge a un passato già segnato da vicende giudiziarie controverse. Un caso che solleva molte domande sulla credibilità e il ruolo dei media nella regione.

I carabinieri della Compagnia di Marcianise, nel Casertano, hanno arrestato il giornalista campano Mario De Michele per estorsione ai danni dell'ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. De Michele è stato arrestato in flagranza di reato. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord. De Michele fu coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria qualche anno fa, quando simulò due falsi attentati ai suoi danni. Per questo gli fu assegnata anche la scorta, poi revocata a seguito delle indagini dei carabinieri di Aversa. Per i falsi attentati, fu condannato nel 2022 a 3 anni e 10 mesi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Arrestato giornalista Mario De Michele: estorsione a ex sindaco

