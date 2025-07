Nasce We’ Benevento United | un nuovo progetto calcistico per la città tra passione giovani e identità

Il primo luglio segna l'inizio di un nuovo capitolo per il calcio a Benevento. Nasce ufficialmente We’ Benevento United, una realtà che unisce passione, giovani talenti e identità cittadina in un progetto ambizioso nel panorama dilettantistico sannita. Questa fusione tra “We’ll Come United” e “Città di...” promette di portare energia e novità, puntando a diventare un punto di riferimento per la comunità. È tempo di scrivere insieme una storia di successi e crescita.

Il primo luglio è un pò il Capodanno calcistico. Si dà ufficialmente il via ad una nuova stagione calcistica e, con essa, si affaccia con entusiasmo una nuova realtà nel panorama dilettantistico sannita: We' Benevento United, società che parteciperà al campionato di Prima Categoria con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per il calcio cittadino. Nato dalla fusione tra "We'll Come United" e "Città di Benevento ", il progetto affonda le radici in una visione condivisa tra il presidente Giulio Maria Vallone e il direttore generale Pietro Milano, accomunati da ideali forti e chiari: aggregazione, valorizzazione dei giovani e connessione autentica con il territorio.

