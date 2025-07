Food a Peschiera del Garda torna ‘America Buys Italian 2025’

Food a Peschiera del Garda torna con entusiasmo all’appuntamento di ‘America Buys Italian 2025’, l’evento internazionale che unisce eccellenze italiane e americane nel settore food, beverage e wine. Questa kermesse rappresenta un’opportunità unica per le aziende italiane di espandersi nel mercato statunitense, incontrando i principali decision maker della GDO indipendente. Prepariamoci a scoprire nuove frontiere di successo e collaborazione tra Italia e America!

ExportUSA New York Corp., in collaborazione con la Italy America Chamber of Commerce di New York, annuncia la quarta edizione di "America Buys Italian", la kermesse internazionale dedicata alle aziende italiane dei settori food, beverage e wine che vogliono entrare in contatto con i principali decision maker della GDO indipendente americana.